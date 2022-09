Luís Castro exige maior eficácia

Ainda à procura da primeira vitória na competição – após três empates e uma derrota –, o Benfica B enfrenta hoje o Leixões, um adversário que, destaca Luís Castro, "conhece bem a prova". E para contrariar esta experiência e conquistar os três pontos, o técnico dos encarnados exige maior eficácia."Falta o golo. Tivemos também uma questão ou outra de arbitragem que nos podia ter dado a vitória. Não aconteceu, há que continuar a trabalhar. Somos a equipa com mais posse de bola na prova, não fomos dominados por ninguém até ao momento. Mas no último terço temos de conseguir mais alguma coisa. Não ganhámos nenhum jogo, mas também só perdemos um. A competência está lá, temos de decidir e finalizar melhor", vincou Luís Castro, em declarações à BTV.À espera de "um jogo aberto", o treinador das jovens águias aponta as virtudes do Leixões. "A maior parte da equipa vem desde a época passada, o que é uma vantagem. Têm bons jogadores e apenas sofreram um golo, o que demonstra a qualidade da organização defensiva da equipa. Pressiona alto, defende bem, é agressiva na pressão, e nós também. São duas equipas que querem vencer, penso que isso irá proporcionar um bom jogo." *