Luís Castro: «Perdemos com o Torreense mas temos mais uma vitória com o Rafael Rodrigues na equipa A»

Rafael Rodrigues foi chamado por Roger Schmidt à equipa principal do Benfica para integrar os convocados para o encontro com o Boavista. Luís Castro, treinador da equipa B das águias, analisou o valor do jovem lateral-esquerdo e sinalizou com uma "vitória" o facto de ter trabalhado com os mais 'graúdos', confirmando a notícia Record "O Rafael Rodrigues treinou hoje com a equipa A. Não jogou [connosco]. Se está convocado ou não, não sei. Não vi ainda a convocatória [da equipa principal]. Não é da minha responsabilidade. Agora, o facto de treinar com a equipa A e ter a possibilidade de ir fazer o jogo com a equipa A… Perdemos com o Torreense mas temos mais uma vitória. O ‘Rafa’ [Rafael Rodrigues] está na equipa A. Ao estar lá, é mais uma vitória. Já temos algumas esta época, felizmente. Em três anos de Benfica, eu já tenho mesmo muitas", começou por dizer em conferência de imprensa, lamentando as mexidas no quarteto defensivo ao longo da presente edição da Liga Sabseg mas elencando as oportunidades que foram sendo dadas aos jovens jogadores dos encarnados."É evidente que o ‘Rafa’ era totalista, fez os jogos todos. Não foi pelo Kiko [que não ganhámos], longe disso, fez um excelente jogo. É evidente que nós, se olharmos para a linha defensiva do Benfica, nós temos alterado a equipa desde o início da época com muita regularidade. Nos 12 primeiros jogos penso que tivemos apenas duas derrotas. Na linha defensiva, ou tivemos um ou outro jogador da equipa A ou tivemos Lacroix, Bajrami, Rafael Rodrigues e João Tomé, na altura. Era uma linha defensiva-base que não se mexeu muito. Se olharmos para a equipa de topo da Europa e do campeonato nacional, tentam ao máximo não mexer na linha defensiva. Nós temos mexido. Quando é pela lesão do Adrian [Bajrami] é por infelicidade. Pela subida do ‘Rafa’ acontece felizmente. Se começar a jogar também o é. O lado positivo é que tem sido mais vezes por bons do que por maus motivos. Todos os treinadores do Mundo, se pensarmos só em resultados, querem ter uma equipa estável. O Luís Castro pensa nos resultados mas pensa primeiro no futuro do Benfica e dos jogadores. Estou desapontado com a derrota e que merecíamos mais pelo jogo que fizemos. Estou muito feliz pelo ‘Rafa’, pelo António [Silva], pelo [João] Neves, pelo [Gonçalo] Ramos, etc. Foram tudo jogadores com os quais trabalhei na formação e que têm oportunidade de estar lá em cima", analisou no Seixal após a derrota caseira diante do Torreense (1-2).