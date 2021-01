Morato: «Foi um jogo de muita luta»

Morato, defesa-central brasileiro do Benfica B, lamentou o empate das águias na visita ao FC Porto B mas acredita que o futuro da equipa treinada por NélsoN Veríssimo será risonho.





"Viemos à procura da vitória num campo difícil. São erros que vêm acontecendo, mas há que continuar a trabalhar. Foi um jogo de muita luta e conseguimos o empate. Poderíamos estar melhores, confesso, com os resultados e jogos que fizemos. Fechamos esta ronda com boas perspetivas para as próximas jornadas", afirmou Morato, na flash-interview, ao Porto Canal.