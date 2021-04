Nélson Veríssimo: «Conseguimos vir a casa do Vizela disputar o jogo»

Apesar da derrota frente ao Vizela, Nélson Veríssimo mostrou-se agradado com o comportamento dos seus jogadores ao longo da partida.





"Sabíamos que íamos jogar contra uma grande equipa, o Vizela é um dos principais candidatos a subir de divisão. Dissemos aos jogadores que seria interessante para o nosso crescimento vir jogar aqui. Foi um jogo com duas partes distintas. Na primeira conseguimos dividir o jogo e, apesar de, no somatório, o Vizela ter tido mais oportunidades, também conseguimos criar perigo. Nem sempre praticámos o futebol que queríamos por mérito do Vizela. A segunda parte começou com o golo que lhes deu tranquilidade e tivemos de correr atrás do prejuízo. A partir daí, o jogo ficou mais complicado", disse o técnico das jovens águias, que traçou ainda como objetivo para a equipa conseguir pelo menos uma vitória fora de casa.