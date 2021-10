Nélson Veríssimo: «Fizemos uma exibição muito boa»

O triunfo do Benfica B diante do Varzim permitiu aos encarnados ascender à liderança isolada da Liga Sabseg, mas no final do encontro Nélson Veríssimo, treinador das águias, preferiu colocar o foco na vitória num terreno complicado.





"Foi uma vitória num campo tradicionalmente difícil, olhando para aquilo que tem sido os resultados das deslocações que nós tivemos aqui à Póvoa. Sabíamos isso, a equipa do Varzim acaba por ser empurrada pela forma como os seus adeptos vivem o clube. Sabíamos que ia ser difícil, mas acho que fizemos uma exibição muito boa. São mais três pontos na nossa caminhada e apenas isso", disse aos microfones da Sport TV.O técnico agradeceu ainda a todo o plantel pelo trabalho realizado na partida. "Há que dar os parabéns aos jogadores. A todos aqueles que jogaram, aos que ficaram no banco e não entraram, e aos que ficaram na bancada a puxar pelos colegas. Foi uma demonstração daquilo que eles valem individual e coletivamente, e que quando trabalham com compromisso e entrega muito elevada, a equipa sai sempre a ganhar", salientou.Com mais este triunfo, o terceiro consecutivo, o Benfica B subiu à liderança isolada da Liga Sabseg, com 20 pontos, mais dois que Feirense e Rio Ave.