Paulo Bernardo com bota medicinal

O médio do Benfica, Paulo Bernardo, que se encontra a recuperar de uma contusão no tornozelo direito, assistiu este domingo à vitória da equipa B com uma bota medicinal a envolver o pé lesionado.





No final do encontro, a assessoria de imprensa dos encarnados esclareceu que não houve qualquer agravamento da lesão do jovem, de 19 anos, mas o departamento médico do clube decidiu avançar para uma estratégia de tratamento alternativa, imobilizando o pé do jogador, por estar a recuperar de uma forma um pouco mais lenta do que era esperado. Paulo Bernardo ainda não se estreou pela equipa principal, mas vinha sendo opção regular na formação secundária, onde já fez, nesta época, 17 jogos e quatro golos.