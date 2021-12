Paulo Bernardo e o prémio de médio do mês da Liga Sabseg: «É muito bom ter esta visibilidade»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Bernardo recebeu esta terça-feira o prémio de médio do mês da Liga Sabseg, referente aos meses de outubro e novembro. O jovem jogador, de 19 anos, mostrou-se satisfeito por receber a primeira distinção da carreira."Estou muito feliz por ter alcançado esta conquista, mas também quero agradecer a todos os meus colegas e a todo o staff que treina comigo diariamente e que me ajudou a conseguir isto. Sem eles não seria possível", começou por dizer aos meios da Liga Portugal."É muito bom para nós, miúdos, ter esta visibilidade. Esperamos continuar a ganhar jogos e manter a posição no topo da tabela", acrescentou.Recorde-se que, depois das exibições que realizou pelo Benfica B nos meses de outubro e novembro.