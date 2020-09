Pedro Ganchas: «O trabalho que desenvolvemos em casa foi muito importante»

O Benfica arranca a época oficialmente diante do Vilafranquense, a 12 ou 13 de setembro, em encontro da 1ª jornada da Segunda Liga. Pedro Ganchas analisou o trabalho realizado pela formação orientada por Renato Paiva nesta pré-temporada atípica.





"O trabalho que desenvolvemos em casa foi muito importante. Desde que voltámos ao centro de estágios, a equipa tem trabalhado de uma forma muito exigente e a cumprir tudo aquilo que é o rigor e exigência máxima do clube", vincou o defesa-central português em declarações à BTV depois de em 2019/20 ter alinhado primordialmente pela equipa sub-23."Sem dúvida que a passagem pelos sub-23 foi muito importante para mim. Fico feliz pelo reconhecimento do meu trabalho, por este ano poder integrar a equipa B. A Segunda Liga é, sem dúvida, um patamar mais exigente do que a Liga Revelação", reiterou o jogador formado no Benfica, de 20 anos.