Relvado do Benfica Campus foi o melhor da 25.ª jornada da Liga Sabseg

O relvado do Benfica Campus foi o que recebeu a melhor nota, de entre os nove jogos da 25.ª jornada da Liga Sabseg, tendo somado 4,88 pontos. O recinto das águias lidera a classificação geral de forma destacada, com média de 4,65, seguido dos anfiteatros de Tondela (3,81) e B SAD (3,80), respetivamente.SL Benfica B – Benfica Campus – Campo n.º 1 – Nota: 4,88SC Farense – Estádio de São Luís – Nota: 4,25Ac. Viseu – Estádio Municipal do Fontelo – Nota: 4,00CD Feirense – Estádio Marcolino de Castro – Nota: 4,00CD Tondela – Estádio João Cardoso – Nota: 4,00FC Penafiel – Estádio Municipal 25 de Abril – Nota: 4,00Estrela Amadora – Estádio José Gomes – Nota: 4,00CD Nacional – Estádio da Madeira – Nota: 3,75FC Porto B – Estádio Luís Filipe Menezes – Nota: 3,50Benfica Campus – Campo nº1– Jogos: 15 – Acumulado: 69,75 – Média: 4,65Estádio João Cardoso – Jogos: 12 – Acumulado: 45,75 – Média: 3,81Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor – Jogos: 14 – Acumulado: 53,12 – Média: 3,80Estádio Municipal 25 de Abril – Jogos: 13 – Acumulado: 49,25 – Média: 3,79Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas – Jogos: 15 – Acumulado: 56,38 – Média: 3,76Estádio da Madeira – Jogos: 14 – Acumulado: 51,12 – Média: 3,65Estádio de São Luís – Jogos: 14 – Acumulado: 49,62 – Média: 3,54Estádio José Gomes – Jogos: 6 – Acumulado: 21,12 – Média: 3,52Estádio Luís Filipe Menezes - Jogos: 11 – Acumulado: 38,62 – Média: 3,51Estádio Marcolino de Castro – Jogos: 14 – Acumulado: 48,38 – Média: 3,46Estádio Manuel Marques – Jogos: 14 – Acumulado: 47,38 – Média: 3,38Estádio Municipal de Rio Maior – Jogos: 16 – Acumulado: 51,12 – Média: 3,20Estádio do Parque Desportivo Municipal de Mafra – Jogos: 15 – Acumulado: 47,88 – Média: 3,19Estádio José Santos Pinto – Jogos: 15 – Acumulado: 47,75 – Média: 3,18Estádio Carlos Osório – Jogos: 14 – Acumulado: 43,88 – Média: 3,13Estádio do Fontelo – Jogos: 16 – Acumulado: 49,25 – Média: 3,08Estádio CD Trofense – Jogos: 13 – Acumulado: 39,12 – Média: 3,01Estádio do Mar – Jogos: 14 – Acumulado: 42,00 – Média: 3,00