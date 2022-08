Relvado do Benfica Campus obteve melhor classificação em dois jogos diferentes da Liga Sabseg

A Liga Portugal atribui notas a cada um dos relvados em cada jornada da Liga Sabseg, tal como faz com os da Liga Bwin , numa escala de zero a cinco.Nesta 2.ª ronda, o tapete verde do Campo n.º 1 do Benfica Campus foi aquele que obteve o melhor classificação e em dois jogos diferentes. Primeiro na partida entre Estrela da Amadora e Farense (4,88) e depois no duelo entre B SAD e FC Porto B, ainda que já com nota inferior (4,50). O Estádio Municipal de Rio Maior, que acolheu o Vilafranquense-Oliveirense completa o pódio (4,13).Também na classificação geral é o relvado do Campo n.º 1 do Benfica Campus quem lidera (4,88), seguido do tapete verde do Estádio Municipal de Rio Maior (4,13). A fechar o pódio da geral surgem três recintos em igualdade pontual (4,00): o Municipal de Aveiro, o Municipal 25 de Abril e o Parque Desportivo Comendador Joaquim Almeida de Freitas.Estrela da Amadora – Benfica Campus – Campo nº1 – Nota: 4,88B SAD – Benfica Campus – Campo nº1 – Nota: 4,50Vilafranquense – Estádio Municipal de Rio Maior – Nota: 4,13Tondela – Estádio Municipal de Aveiro – Nota: 4,00Ac. Viseu – Estádio Municipal do Fontelo – Nota: 3,75Torreense – Estádio Municipal de Mafra – Nota: 3,50Mafra – Estádio Municipal de Mafra – Nota: 3,38Leixões – Estádio do Mar – Nota: 3,25Sp. Covilhã – Estádio Municipal José Santos Pinto – Nota: 2,63Benfica B – Benfica Campus – Campo nº1 – Nota: 4,79Vilafranquense – Estádio Municipal de Rio Maior – Nota: 4,13Tondela – Estádio Municipal de Aveiro – Nota: 4,00Penafiel – Estádio Municipal 25 de Abril – Nota: 4,00Moreirense - Parque Desportivo Comendador Joaquim Almeida Freitas – Nota: 4,00Ac. Viseu – Estádio Municipal do Fontelo – Nota: 3,75Feirense – Estádio Marcolino de Castro – Nota: 3,75FC Porto B – Estádio Luís Filipe Menezes – Nota: 3,75Nacional – Estádio da Madeira – Nota: 3,50Farense – Estádio São Luís – Nota: 3,50Oliveirense – Estádio Carlos Osório – Nota: 3,50Mafra – Estádio Municipal de Mafra – Nota: 3,44Leixões – Estádio do Mar – Nota: 3,25Sp. Covilhã – Estádio Municipal José Santos Pinto – Nota: 2,63Trofense – Estádio do CD Trofense – Nota: 2,50