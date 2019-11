Renato Paiva à espera de grandes problemas

Renato Paiva, treinador do Benfica B, não espera uma tarefa fácil na receção ao Chaves. "O adversário vai colocar-nos problemas diferentes, o que é fantástico e ótimo para nós", afirmou à BTV.

O técnico, de 49 anos, conhece muito bem o adversário, uma vez que teve a oportunidade de estagiar no Chaves. Um dado que acrescenta uma componente mais especial na abordagem ao jogo. "Tenho um carinho e uma admiração grande, porque estagiei com o Luís Castro e fui super bem tratado. Percebi como funciona o clube e a força de uma região", afirmou.

À espera de "muitas dificuldades", Renato Paiva considerou que, apesar de estarem ao mesmo nível, o Chaves "tem uma proposta de jogo ligeiramente diferente da do Nacional", oponente que o Benfica B venceu na última jornada, por 1-0, e adiantou que isso obrigará a uma nova estratégia. Parte da mentalidade está colocada, segundo o técnico, no imenso respeito pelo adversário, num encontro no qual a motivação e a ambição de jogar bem e vencer terão de ser maiores, alimentadas pelos obstáculos colocados em campo.

Para já, o histórico está do lado do Chaves. Em seis confrontos, os flavienses venceram dois jogos e o Benfica B um. Pelo meio, registaram-se três empates.

Reconhecendo qualidade a uma equipa que diz merecer estar na 1ª Liga, Renato Paiva falou da descentralização no futebol e não esqueceu Guzzo e João Teixeira, ambos formados no Seixal e que hoje jogam numa equipa "com um treinador e jogadores igualmente experientes".