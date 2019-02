Renato Paiva avisa jogadores: «No Benfica joga-se como o Benfica quer, não como os treinadores querem»

Renato Paiva pediu maior compromisso aos jogadores do Benfica B, na sequência da derrota caseira (1-2) deste domingo com o Cova da Piedade. O técnico da formação secundária das águias lembrou que o objetivo é adaptar o estilo ao da equipa A, de Bruno Lage, e que quem não estiver disposto a tal tem o lugar em perigo.Questionado sobre a alteração tática e introdução de elementos como Svilar ou Taarabt, o treinador passou a explicar. "A alteração tática tem várias componentes. Primeiro aproximar do modelo da equipa A. A equipa B é incubadora da formação A e serve para criar essas dinâmicas. Arriscámos um pouco porque não tivemos tempo para preparar esse sistema, é um facto. Curiosamente, na 1.ª parte jogámos muito melhor em 4x4x2 do que em 4x3x3 na 2.ª parte. A 1.ª parte tem alguma qualidade e com dinâmicas interessantes para um modelo diferente. Na 2ª parte entrámos, inexplicavelmente, sem nada, sem vontade, sem jogo posicional, mesmo em 4x4x2. Pensei em voltar ao 43xx3 e foi pior ainda", começou por dizer Renato Paiva à BTV, lançando depois o aviso."Há aqui jogadores que têm de perceber que no Benfica tem de se jogar como Benfica quer, não como os treinadores [querem], o Benfica quer que se jogue de uma forma e não temos de andar todos atrás da bola, há questões posicionais a respeitar. Nesse jogo posicional do 4x3x3 há jogadores que não estiveram bem e nós temos de lhes mostrar essa situação porque se querem, muito bem, se não querem há mais jogadores para jogar", concluiu.