Renato Paiva: «A equipa A do Benfica precisa de jogadores que não tremam»

O treinador do Benfica B, Renato Paiva, não escondeu o desagrado com a exibição da equipa no jogo frente ao Mafra, da 4ª jornada da 2ª Liga, que terminou com um triunfo dos mafrenses por 2-1. No final, o técnico fez vários reparos à exibição da equipa e lançou um aviso aos jogadores.





"Estão a jogar no Sport Lisboa e Benfica e têm de sentir esta pressão. Se agora qualquer equipa nos pressionar e nós fizermos o que fizemos neste jogo vamos abdicar de jogar. E abdicar de jogar é, também, abdicar de fazer evoluir jogadores para a equipa A, que precisa de jogadores que não tremam, que tenham personalidade e que quando começam a perder vão atrás do resultado, como fizemos com o Chaves. Neste jogo não fomos nada disso", atirou, na conferência de imprensa após o jogo, prosseguindo com as críticas à exibição em casa do líder da 2ª Liga."Um jogo tem 90 minutos, nós jogámos 10 e pensámos que o trabalho estava feito. Não pode ser assim! Tenho apelado à equipa para mantermos a imagem que temos cultivado desde a 1ª jornada, a jogar com qualidade, um futebol assente no critério com bola, no ataque e na capacidade de desmontar o adversário. A chave foi a intranquilidade ou o excesso de tranquilidade depois de marcarmos o golo. Estou extremamente triste porque trabalhámos para jogar de uma maneira e não percebo por que motivo não jogámos da forma como trabalhámos."Renato Paiva lembrou, ainda assim, os três jogos "de altíssima qualidade" que a equipa realizou nas primeiras três jornadas e garantiu que a exibição em Mafra "não vai esconder o que o Benfica B tem feito".