Renato Paiva: «Jogadores perguntam constantemente se a situação vai demorar muito tempo»

Renato Paiva reiterou que a suspensão dos campeonatos e o recolher no domicílio obrigou todos os profissionais "a criar rotinas em casa, para que o dia a dia fosse o mais ordenado possível".





"Os jogadores confessam-me muita vontade de regressar. Perguntam constantemente se a situação vai demorar muito tempo a passar, mas isso é algo que não lhes consigo responder de forma concreta. Por outro lado, também têm revelado o gosto que têm tido por estar com a família e falo dqueles que podem. Temos aqui jogadores, essencialmente os estrangeiros, que não conseguiram ir para casa e atravessam agora um momento mais delicado e mais sensível", explicou o treinador do Benfica B em declarações ao site das águias este domingo.O treinador português, de 49 anos, garantiu que guarda a parte da manhã para tratar da forma física e à tarde continua a trabalhar. "A parte da tarde está dividida entre aquilo que é a equipa B do Benfica, porque temos continuado em contacto, quer com os jogadores, quer com o staff. Temos uma reunião semanal, tal como tínhamos anteriormente, mas agora decorre por vídeochamada. O staff está todo dividido por jogadores para haver conversas individuais, tentando saber como é o dia a dia dos atletas, se eles estão a cumprir os planos, e também para eles perceberem que estamos presentes", explicou o técnico que orienta o 14º classificado da Segunda Liga.Há dois cenários para os quais Paiva se está a preparar: "Estou a preparar-me para fazer um balanço da época, porque a temporada pode não acabar, é uma das hipóteses que está em cima da mesa. Ou então, para manter as coisas o mais preparadas possível para que quando arranque estejamos todos preparados para tal."