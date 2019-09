Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Renato Paiva lança ‘reforços’ de peso no Benfica B Técnico já pode contar com Chrien e Kalaica. A dupla tem entrada direta no onze encarnado





• Foto: José Reis / Movephoto