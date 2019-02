Renato Paiva: «Motivação não falta contra um histórico»

O Benfica B perdeu pontos em Mafra (empate, a um golo) na jornada anterior, mas Renato Paiva considerou que foi uma das melhores exibições da sua equipa. O técnico das águias quer dar continuidade à qualidade apresentada, mas desta vez pretende somar os três pontos. "Motivação não falta contra um histórico! Não podemos fugir à grandeza da Académica. Logo aí encontramos uma motivação muito grande para este jogo", refere Renato Paiva, salientando a qualidade de João Alves, com quem já trabalhou durante um ano: "Conheço-o bem! Tem duas características que são fundamentais para se ser um grande treinador: a capacidade tática, que lhe permite ter uma leitura do jogo em tempo real, a uma velocidade brutal, e a forma como consegue avaliar um jogador.Esta partida também ficará marcada por reencontro do técnico encarnado, de 48 anos, com o seu ‘filhote’, Romário Baldé. "O Romário é um jogador que tem umas características muito difíceis de contrariar. Não lhe podemos dar espaço", vinca.Os dois jogos consecutivos sem ganhar não retiram confiança a João Alves, que promete uma equipa a lutar pela vitória no jogo de hoje, no terreno do Benfica B. "Sabemos da qualidade do adversário. É uma equipa recheada de excelentes jogadores que se querem afirmar", refere o técnico, que tira a pressão da subida de cima do plantel: "Deixem-nos pensar jogo a jogo. Não quero colocar mais pressão aos jogadores, até porque a grandeza do clube e a forma como se vive o futebol em Coimbra já provoca pressão suficiente."Sem poder contar com Reko, castigado, a opção de João Alves deve recair em Jonathan Toro, reforço dos estudantes em janeiro. "Já vi que estão todos com vontade de ver o Jonathan jogar. Se calhar faço-vos a vontade", conclui, bem-disposto, o treinador.