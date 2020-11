Renato Paiva: «No contexto Benfica é dramático perder 6 jogos seguidos»

O Benfica B somou este domingo a sexta derrota consecutiva. O Leixões venceu os encarnados por 3-2, e Renato Paiva, treinador da equipa B das águias, sublinhou a continuidade na aposta da juventude que, espera, dará frutos em breve.





"Olhamos para os jogos que temos tido - este de hoje bem melhor dos que temos tido - de olho no crescimento. Utilizámos 6 juniores, Gerson estreou-se, e isto é valorizar o que eles estão a fazer. Não é nada fácil chegar a uma equipa que tem esta gente com experiência e dividir o jogo até ao último momento. Há aqui qualquer coisa que está a falhar sempre, um último detalhe, e que possivelmente a ver com esta juventude mas isso vai esbater-se com o tempo. No contexto Benfica é dramático perder 6 jogos seguidos, mas olho para o potencial dos jogadores e, tirando a frieza dos números, isso não me assusta. Percebo a qualidade com que estamos a trabalhar", afirmou à Sport TV.No primeiro jogo do dia da 2ª Liga, o Leixões bateu o Benfica B por 3-2. Num encontro em que houve duas reviravoltas, o tento de Rui Pedro, já ao cair do pano, acabou por ser decisivo para a turma de João Eusébio.Apesar de as águias terem entrada melhor, foram mesmo os matosinhenses os primeiros a marcar. Na sequência de uma boa jogada de Encada pela direita, Nenê surgiu pleno de oportunidade na área e bateu Svilar. A reacção encarnada não se fez esperar e, ainda antes do intervalo, Paulo Bernardo e Diogo Mendes colocaram os pupilos de Renato Paiva na frente do marcador.Na segunda-parte, o Leixões entrou com mais vontade e disposto a alterar o rumo dos acontecimentos. Já depois de Nenê ter feito o empate na sequência de um canto, Rui Pedro desviou da melhor forma uma cruzamento de Encada, já no período de compensação, e garantiu a conquista dos três pontos para a equipa de Matosinhos.Com este resultado, o Leixões sobe, ainda que à condição, ao 10º lugar do campeonato. Por seu lado, o Benfica B mantém-se no 17º posto.