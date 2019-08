Renato Paiva pede paciência

Em duas jornadas em casa, o Benfica B soma duas vitórias, por 2-1, mas, a jogar fora, a história foi diferente. Depois da goleada, por 4-0, em Rio Maior, contra o Vilafranquense, os encarnados esperam ir à Cova da Piedade somar os primeiros pontos longe do Seixal.

Para o conseguirem, as águias vão precisar de muita paciência e ainda mais criatividade. Quem o diz é Renato Paiva. "Quero os jogadores bem acordados! Vai ser um jogo contra um treinador e uma equipa experientes, que concede poucos espaços", refere, alertando para as mais-valias do Cova da Piedade: "Vamos estar preparados para o momento ofensivo do adversário, que é elaborado q.b., mas depois, na frente, tem jogadores rápidos, como o Edinho, que é sinónimo de golo."

No lado do Cova da Piedade, Victor Massaia deverá formar dupla com Allef no centro da defesa, em função da indisponibilidade de Chico Chen, que tem sido o dono do lugar. O central brasileiro estreou-se na visita a Penafiel, mas começou no meio-campo defensivo, recuando apenas após a saída de Chen, devendo agora começar na posição de origem.