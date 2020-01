Renato Paiva quer Benfica B solto e com vontade de ganhar

Renato Paiva não tem dúvidas de que Estádio Municipal Dr. Jorge Sampaio vai receber, hoje, um grande jogo de futebol. "Tenho a certeza de que vai ser um espetáculo tremendo, para quem assistir. Para quem jogar, vai ser um espetáculo de puro divertimento, mas para os treinadores não tanto, pois sofrem mais. Benfica e FC Porto são duas escolas de formação com uma identidade muito similar, que querem jogar, ter bola. Os jogadores vão-se soltar e vai haver mais vontade de ganhar do que medo de perder. Isto, para mim, é garantia de espetáculo", disse o treinador, de 49 anos, à BTV.

O técnico espera que a equipa "imponha as ideias de forma global". "Essas mesmas ideias podem adaptar-se ligeiramente a uma ou outra fragilidade que o adversário tenha", lembra, esperando que, durante o jogo, "o emocional não ocupe o espaço do racional": "Trabalhámos durante a semana com a nossa ideia, a nossa base de jogo, o nosso modelo, a forma como temos estado a jogar, mas tudo sempre com a condução dos jogadores para aquilo que é o foco no jogo, o foco técnico-tático, para não se perderem, por vezes, em duelos individuais."

Poucas mudanças

Ao que tudo indica, Renato Paiva deverá apresentar uma equipa muito parecida com a que goleou o Casa Pia por 4-0, na última jornada. O saldo das águias no reduto do FC Porto B, refira-se, é negativo, já que, em sete jogos, venceram apenas um – somaram ainda três derrotas e três empates.