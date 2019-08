Renato Paiva quer resposta forte

Depois de um bom arranque frente ao Estoril (vitória por 2-1), ninguém do Benfica B estaria à espera do autêntico pesadelo que viveram frente ao Vilafranquense. É o próprio Renato Paiva a reconhecer que, naquela goleada (0-4) sofrida em Rio Maior, "tudo correu mal".





Porém, o técnico das águias não quis esquecer essa tarde de domingo, antes pelo contrário! "O que vai ter de acontecer agora é algo que nunca queremos, que é reagir. Todas as equipas caem! Temos de saber lidar com os erros, perceber e tirar ilações e crescer em função disso de forma a que não se repitam. Foi o que fizemos durante a semana e, por isso, espero uma resposta forte dos jogadores", frisa o treinador, de 49 anos, que prevê um grande espetáculo para o jogo de hoje, frente à UD Oliveirense: "Têm uma ideia muito parecida com a nossa. Se os deixarmos jogar, iremos ter imensos problemas e correr atrás da bola, algo que não queremos e não tem nada a ver com o nosso modelo. Não vou ver muitas equipas na 2ª Liga com esta ideia de jogo."Em relação ao onze, Renato Paiva deverá promover Gonçalo Ramos, que entrou ao intervalo na jornada passada. Está também obrigado a substituir o castigado David Zec, com Pedro Álvaro a voltar após suspensão.