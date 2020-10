Renato Paiva: «Temos de formar os jogadores consoante o contexto do clube e da equipa A»

O Benfica B somou este sábado a quarta derrota consecutiva, desta feita frente ao Arouca (1-0). No final do encontro, o treinador dos encarnados abordou as "imprecisões" da sua equipa.





"Entrámos muito bem no jogo. Controlámos com bola e sem bola. Faltou-nos o critério do último passe, do cruzamento. Criámos de trás sempre com critério. Conseguimos descaracterizar o jogo do Arouca com a nossa pressão muito alta. A partir dos 30 minutos da 1ª parte, o jogo começou a dividir-se por algumas imprecisões nossas. A partir da expulsão, tornou-se mais difícil e o Arouca é uma equipa confortável com bola. Depois do golo, ainda conseguimos ter personalidade e chegar à baliza do Arouca. De resto, os meus jogadores fizeram um excelente trabalho. Não ganhando, conseguimos chegar aqui e impor o nosso jogo", afirmou.E prosseguiu: "Eu pedia aos jogadores para terem paciência no processo ofensivo de modo a que conseguissemos mexer no bloco defensivo do Arouca até que eles nos dessem os espaços que nós queríamos. Houve um processo de construção da nossa baliza até ao último passe, mas falhámos aí. Tem também a ver com esta juventude, que está habituada a dominar nos escalões de formação e chegam aqui à 2ª Liga e é um banho de realidade para eles. Em termos defensivos, o que queríamos é que a equipa tivesse arrojo, mesmo quando estávamos a jogar com 10. Temos de formar os jogadores consoante o contexto do clube e da equipa A".