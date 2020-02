Renato Paiva vê um adversário organizado

Sem olhar para a classificação do adversário, que não traduz a sua qualidade. Eis a mensagem de Renato Paiva, técnico do Benfica B, tendo em vista a receção ao Vilafranquense. "Espero um jogo extraordinariamente difícil. O Vilafranquense é uma equipa de treinador, muito organizada e que dentro dessa organização se torna muito difícil de desequilibrar", explicou, acrescentando: "Concede poucas oportunidades de golo, os seus resultados são quase sempre nivelados, é uma equipa que tem a característica de jogar com três centrais, por vezes com linha de cinco, por vezes linha de quatro, por vezes linha de três, independentemente do momento. O nosso plano está definido e o importante será não irmos para onde o adversário quer."





Quanto ao Vilafranquense, que venceu os encarnados por 4-0 na 1ª volta, parte determinado. "Confio na qualidade dos meus jogadores e cada vez mais acredito neles e no processo", referiu Filipe Moreira.