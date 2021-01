O Benfica revelou este domingo que o avançado Samuel Pedro testou positivo à Covid-19. O português, de 19 anos, alinhou em seis ocasiões esta temporada pela equipa B e oito pela formação sub-23.





As águias comunicaram também que o médio montenegrino Ilija Vukotic, que já foi convocado por Jorge Jesus esta temporada, está em isolamento profilático.- Diogo Capitão (status pós-cirúrgico ligamentoplastia do cruzado anterior no joelho esquerdo)- Jair Tavares (lesão muscular na coxa direita)- Godfried Frimpong (lesão muscular na coxa esquerda)- Branimir Kalaica (lesão muscular na coxa esquerda)- Pedro Álvaro (lesão muscular na coxa direita)- Daniel dos Anjos (miocardite aguda pós-infeção por COVID-19)- Samuel Pedro (infetado com COVID-19)- Ilija Vukotic (isolamento profilático)