Samuel Soares eleito o melhor guarda-redes de outubro e novembro na Liga Sabseg

Samuel Soares foi eleito o melhor guarda-redes da Liga Sabseg respeitante aos meses de outubro e novembro. O guardião português do Benfica B colheu mais votos dos treinadores principais da prova em questão.O jovem jogador que alinhou frente ao Sevilha, no particular no Algarve, teve 21,48% dos votos, superando neste capítulo Gril (Ac. Viseu), com 14,07%, e Beunardeau, Leixões SC, também com 14,07%.A Liga Portugal assinala que nos seis jogos em que participou fez até uma assistência para golo.