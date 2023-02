Samuel Soares faz mea culpa nas redes sociais: «Sei do que sou capaz e onde quero chegar!»

Samuel Soares ficou intimamente ligado ao segundo golo do Estrela da Amadora, na derrota do Benfica B na Reboleira, por 2-1 , a contar para a 20ª jornada da Liga Sabseg. Nas redes sociais, o guardião formado no Seixal fez o mea culpa, após ter passado a bola a Ronald, que fez o golo à passagem do minuto 66."Assumir, corrigir e seguir! Sei do que sou capaz e onde quero chegar!", vincou o jogador, de 20 anos, através do Instagram.