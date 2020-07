Sandro Cruz regressa mais de 11 meses depois

Sandro Cruz está apto para voltar a competir mais de 11 meses depois. Depois de uma grave lesão na perna direita, o lateral-esquerdo português do Benfica, de 19 anos, foi integrado no arranque dos trabalhos da formação de Renato Paiva, que já prepara o início da 2ª Liga.





"Como é bom estar de volta ao Benfica Campus e aos relvados com um sentimento de liberdade e ao mesmo tempo de felicidade! Foram 11 meses de fora... está na hora de ser feliz com competência e serenidade!", vincou através das redes sociais o defesa que está ligado aos encarnados desde 2014, anos em que trocou o Sp. Braga pelo Seixal.A lesão de Sandro Cruz aconteceu a 19 de agosto de 2019, diante do Belenenses SAD, em encontro da Liga Revelação. O jovem defesa foi titular mas lesionou-se logo aos três minutos e, desde então, não mais competiu.