Schjelderup foi titular no Benfica B e recebeu elogio de Luís Castro: «Cada vez mais forte fisicamente»

Tal comonoticiou um dia antes da partida, Schjelderup foi titular pela equipa B do Benfica no empate a um golo frente ao Leixões, em jogo da 2.ª Liga. O extremo norueguês foi substituído aos 73'.Após o jogo, o treinador da formação secundária dos encarnados, Luís Castro, explicou a substituição e analisou a evolução do jogador de 18 anos. "A saída foi uma opção técnica. Cada vez mais forte fisicamente depois de algum tempo de paragem, ainda não fez nenhuma vez 90 minutos mas quer ajudar. Esteve bem, aproximou-se dos outros jogadores, está a ganhar ritmo de jogo ao jogar na equipa B. Foi contratado para equipa A", referiu.O extremo cumpriu assim a terceira atuação pela equipa B, enquanto aguarda pela estreia às ordens de Roger Schmidt. Por outro lado, Tengstedt, outro reforço de inverno, está com a equipa principal. O técnico alemão já não vê necessidade de o avançado dinamarquês cumprir minutos na equipa B.