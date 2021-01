Só falta segurar: Nélson Veríssimo quer Benfica B de volta aos triunfos

Depois de ganhar na estreia de Nélson Veríssimo como treinador, o Benfica B não mais venceu e soma três empates consecutivos. O técnico das águias espera um jogo "bastante complicado" frente ao Vilafranquense, mas quer inverter a tendência das últimas jornadas de deixar fugir a vitória nos minutos finais.

"Sentimos, nestes três jogos, que a equipa chegou à vantagem com bastante esforço e empenho e no final ficámos com uma grande revolta por não termos conseguido segurar a vantagem", referiu, admitindo que esse sentimento até lhe agrada: "É sinal de que temos uma equipa competitiva e que tem interesse em melhorar em cada jogo e a cada treino."

Em relação ao adversário, o técnico, de 43 anos, elogia o processo de reconstrução dos ribatejanos que "acrescentaram jogadores de valor" neste mercado de inverno. "Esperamos um jogo difícil, em casa de um adversário que somente perdeu duas vezes contra equipas que estão no topo da tabela. Será um bom desafio para o nosso crescimento enquanto equipa", concluiu.