Svilar roda para ganhar minutos

Mile Svilar vai ser o guardião da equipa B do Benfica hoje na receção ao Estoril, no arranque das águias na 2ª Liga. Sem espaço nas opções de Bruno Lage, o belga está de saída do clube da Luz, por empréstimo, mas enquanto não for encontrado um destino, o jovem vai ter a oportunidade de se mostrar e ganhar minutos na equipa secundária. Aquilo que não tem tido nos últimos tempos.

Depois de duas temporadas em que foi utilizado apenas 20 vezes, os responsáveis benfiquistas – que continuam a depositar muita confiança nas capacidades do jogador –, decidiram que, enquanto este não tiver espaço nas opções, o melhor é poder ser cedido para jogar com regularidade. O que explica que Bruno Lage o tenha deixado de fora da convocatória da partida com o P. Ferreira.

Um reforço de luxo para o técnico Renato Paiva, que ontem abordou o arranque na prova. Sobre o Estoril, limitou-se a referir que é "uma grande equipa, com jogadores muito experientes".

"Se nos focarmos muito em quem está do outro lado começamos a perder a nossa identidade, a nossa forma de jogar e a nossa forma de pensar. Ora, o pensar é fundamental", começou por frisar, perspetivando depois a época 2019/20. "Os objetivos são sempre os mesmos na equipa B. Que os jogadores cresçam o melhor e o mais rápido possível para que consigam responder ao serem chamados a um nível superior. Depois, que o coletivo consiga dar prazer aos adeptos. Queremos ainda a melhor classificação possível. O objetivo é o primeiro lugar", frisou.