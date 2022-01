Tomás Araújo e a época do Benfica B: «Podemos e queremos fazer história»

Tomás Araújo, defesa-central de 19 anos do Benfica B, foi eleito o melhor defesa do mês de dezembro na Liga Sabseg e mostrou-se feliz na hora de receber o prémio."Estou muito feliz com esta distinção. É um prémio individual que reflete claramente o trabalho da equipa, no mês de dezembro. Acabámos e iniciámos o ano de uma forma não tão positiva, mas com o trabalho da equipa vamos dar a volta por cima e sabemos que podemos e queremos fazer história no resto da época", afirmou o jovem central, citado pela Liga Portugal.Recorde-se que Tomás Araújo recebeu 14,81% dos votos dos treinadores principais da prova, superando Rocha (Chaves) e Leonardo Lelo (Casa Pia), num mês em que o jogador do Benfica B, atual líder do campeonato, esteve a grande nível e as águias não consentiram golos nos jogos em que este atuou.