Treinador do Benfica B quer seguir com a cara de quem ganha

No mundo do desporto é habitual ouvir-se que ‘a cara de quem ganha não é a mesma de quem perde’ e Nélson Veríssimo fez questão de frisar isso antes do jogo de hoje frente ao Ac. Viseu, deixando claro que quer continuar com um sorriso na cara.

“Trabalhar em cima de resultados positivos é sempre melhor, principalmente após as vitórias. Conseguimos ter mais tranquilidade para trabalharmos os jogadores individual e coletivamente, porém, sabemos que podemos deparar-nos com alguma derrota. Isso também faz parte do crescimento dos atletas”, começou por dizer, acrescentando: “Este vai ser mais um jogo difícil, mas vamos com uma enorme ambição de jogar bem e de lutar pelos três pontos.”

Na análise que fez ao adversário, o líder do Benfica B destacou o facto de Zé Gomes ter assumido o comando técnico há duas jornadas. “O Ac. Viseu mudou de treinador há duas rondas, conseguiu ganhar ao Cova da Piedade e certamente que, contra nós, vai querer capitalizar essa vitória. Existem ideias novas e todos querem mostrar-se ao novo treinador”, referiu, concluindo: “Têm jogadores com qualidade técnica, capacidade para ter bola e são fortes no ataque à profundidade.”

Zé Gomes enaltece a união

O Ac. Viseu procura, por seu lado, dar seguimento ao primeiro triunfo sob o comando do Zé Gomes, no terreno do Cova da Piedade. “Desde quem trata a relva até à rouparia, temos de estar todos a remar para o mesmo lado”, frisou o treinador dos viseenses.