Umaro Embaló apontou o melhor golo do mês de agosto na 2.ª Liga

Umaro Embaló foi distinguido esta quarta-feira com o prémio de golo do mês de agosto na 2.ª Liga. O jogador do Benfica B marcou no duelo frente à Oliveirense, que os encarnados venceram por 2-1, referente à terceira jornada da competição.





O golo do jogador português superou outros remates certeiros, como o de Gustavo Costa (Cova da Piedade), Adriano (Sp. Covilhã), Roberto (Estoril) ou Jota (Nacional). Embaló foi premiado após uma votação online realizada pelo site da Liga Portugal.