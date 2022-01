Umaro Embaló é o melhor jovem de dezembro na 2ª Liga

Umaro Embaló é o vencedor do prémio Melhor Jogador Jovem de dezembro na 2ª Liga, atribuído pelo Sindicato de Jogadores. O extremo do Benfica B, de 20 anos, reuniu 14,69% dos votos.Embaló, que em dezembro fez um golo em quatro encontros, bateu por sete centésimas Diogo Pinto (Estrela da Amadora), com 14,62 por cento dos votos. O terceiro classificado foi Gonçalo Borges (FC Porto B), com 10,96%.