Umaro Embaló recebeu prémio de Melhor Jovem: «Consegui este prémio e agradeço à equipa»

Umaro Embaló recebeu esta quinta-feira o prémio de Melhor Jogador Jovem do mês de dezembro e não esqueceu os companheiros do Benfica B na hora de repartir os louros."É muito importante quando as pessoas reconhecem o nosso trabalho, mas isso só aparece com o trabalho da equipa. Estivemos bem, foi um mês importante para nós. Consegui este prémio e agradeço à equipa. Calhou a mim e a qualquer momento pode calhar a qualquer colega. Tenho conseguido fazer todos os jogos seguidos sem lesões, é muito importante, agora é trabalhar e continuar a ajudar a equipa", vincou o extremo formado no Seixal em declarações à BTV.O jogador, de 20 anos, amealhou 14,69% dos votos. Bateu a concorrência de Diogo Pinto (14,62%), do Estrela da Amadora, e Gonçalo Borges (10,96%), do FC Porto B.