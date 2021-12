Veríssimo e o prémio de treinador do mês da Liga Sabseg: «Foram dois meses muito produtivos»

Nélson Veríssimo recebeu esta quarta-feira o prémio Vítor Oliveira, como melhor treinador dos meses de outubro e novembro da Liga Sabseg. O treinador da equipa B do Benfica não se esqueceu da restante equipa técnica na hora de agradecer pela distinção conquistada."Estou muito orgulhoso. Antes de mais, agradecer a todos os meus colegas treinadores da Liga Portugal SABSEG, que votaram em nós para recebermos este prémio. Tenho de partilhá-lo largamente com os nossos jogadores, porque esta distinção é fruto do trabalho e do compromisso deles, e também com a minha equipa técnica e restante staff. É um trabalho conjunto e de equipa, onde todos são importantes. Foram dois meses muito produtivos e de muita qualidade nas exibições, assim como em termos de resultados", admitiu Veríssimo, olhando às estatísticas dos jogos efetuados pela equipa encarnada durante os meses de outubro e novembro."Os números são reflexo da qualidade dos nossos jogadores, tanto individual, como daquilo que temos vindo a construir, enquanto equipa. Temos consciência que foi um bom período, mas ainda falta muito campeonato pela frente e não podemos facilitar, porque estamos numa Liga muito exigente e competitiva. Se deixarmos de trabalhar com o compromisso habitual, seja nos treinos ou nos jogos, vamos ter dificuldades. De qualquer forma, foram seis jogos com bastante qualidade. Destacar dois, frente a Varzim e Leixões, onde o espírito de grupo se revelou de maneira muito boa", frisou.Recorde-se que Nélson Veríssimo recolheu 40,28% dos votos de todos os técnicos da Liga Sabseg, superiorizando-se a Filipe Martins e Rui Ferreira, de Casa Pia e Feirense respetivamente.