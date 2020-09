Vukotic esperançado em chegar à 1ª equipa: «Fiz particulares e veremos como tudo evolui»

Ilija Vukotic chegou ao Benfica em 2017 procedente do Grbalj. Desde então, o médio montenegrino começou nos juniores e tem oscilado entre a formação de sub-23 e a equipa B, com o objetivo de atingir a equipa principal. O sonho mantém-se.





"Fiz jogos particulares. Estive com eles durante a preparação, vamos ver como a situação vai evoluir", apontou o médio de 21 anos em resposta aos jornalistas durante a preparação da seleção montenegrina sub-21. Vukotic explicou, depois, como a vida mudou desde que a Covid-19 abalou o quotidiano."Não jogo partidas oficiais desde março quando começou a pandemia do coronavírus. Depois passei muito tempo em quarentena, voltei ao campo, fiz a preparação com o Benfica. Estou pronto e vamos ver. Tudo depende do selecionador e como sempre darei o meu melhor", salientou Vukotic.A seleção sub-21 montenegrina ocupa neste momento o quinto lugar do grupo 5 de apuramento para o Campeonato da Europa sub-21, muito longe do apuramento para a fase final. Por isso, Vukotic vincou como objetivo "subir na tabela". "Temos de mostrar que temos a qualidade de que se fala. Somos a primeira geração que passou para a ronda de qualificação de elite e desta vez desejamos passar com sucesso este ciclo. Faremos o nosso melhor para vencer os restantes jogos", explicou.