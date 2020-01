Casa Pia contrata Tyrese Fornah e Lewis Enoh

O Casa Pia, último classificado da 2.ª Liga, anunciou esta sexta-feira a contratação do médio Tyrese Fornah e do avançado Lewis Enoh, fazendo subir para seis os reforços contratados em janeiro pelo clube.





Tyrese Fornah, médio centro inglês, de 20 anos, chega por empréstimo do Nottingham Forest e garante estar motivado para tirar o Casa Pia do fundo da tabela."Estou feliz e agora quero instalar-me e concentrar-me. Quero ter um desempenho idêntico ao que tinha no Forest, simplesmente dar o meu melhor, ser eu próprio e jogar de forma livre. Sei que a equipa passa por algumas dificuldades, mas quero ajudá-la a subir na classificação. Vou dar o meu melhor pela equipa", disse o jovem centrocampista britânico, que vai envergar o número 13.Tyrese Fornah participou em todos os jogos disputados esta época pela equipa Sub-23 do Nottingham Forest, que lidera a classificação do Grupo A da Professional Development League 2, e em janeiro estreou-se pela equipa principal do clube, no encontro da terceira eliminatória da Taça de Inglaterra com o Chelsea, em Stamford Bridge.Também esta sexta-feira, os gansos anunciaram a chegada do avançado camaronês Lewis Enoh, de 27 anos, por empréstimo do Leixões.Lewis Enoh, que vai envergar a camisola casapiana número 29, alinhou pelo Leixões em nove jogos da II Liga esta temporada e num encontro da Taça de Portugal, frente ao Santa Clara.Formado no Brasseries du Cameroun, o avançado representou a equipa B do Sporting durante uma época e meia e, entre 2015 e 2019, jogou noutros países europeus, nomeadamente três temporadas no Lokeren, da Bélgica, e uma no Politehnica Iasi, da Roménia.Com a chegada de mais estes dois reforços sobe para seis o número de contratações dos casapianos neste mercado de inverno, depois de Voilis, do Olympiakos, Damien, Tiago André e Kelechi John, todos provenientes do Rio Ave, terem chegado ao clube.O Casa Pia é atualmente o último classificado da 2.ª Liga, com nove pontos e apenas duas vitórias, em 18 jogos. A equipa lisboeta é orientada por Ricardo Peres, que é já o terceiro técnico a ocupar o lugar esta época, depois de Luís Loureiro e Rui Duarte.