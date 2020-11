Entrar em campo na Taça de Portugal mais preocupado com um jogo da 2ª Liga. Pode parecer estranho mas, perante a situação que enfrentou este mês, com o plantel atacado pela Covid-19, Filipe Martins, treinador do Casa Pia, está a pensar mais no Chaves do que no Nacional.

“Encaramos este jogo mais como uma oportunidade de ganhar ritmo para o Chaves, na próxima jornada do campeonato. Estivemos dez dias sem treinar, só no fim de semana é que voltámos a ter sessões de trabalho normais e, mesmo assim, é possível que vá para o banco algum jogador sem treinos. Claro que a Taça de Portugal é sempre prestigiante mas, se no início da época já não era a nossa prioridade, perante esta situação que vivemos agora ainda é menos”, resume o treinador, de 42 anos.

A preocupação de dar ritmo aos jogadores não retira, no entanto, a ambição aos gansos. “Claro que vamos entrar com vontade de ganhar mas, principalmente, vamos dignificar ao máximo o nome do Casa Pia. Isto sabendo que, além do problema que nos obrigou a parar, temos de enfrentar um adversário forte e que está bem na Liga NOS”, considera o técnico, elogiando quem está no banco adversário. “O Luís Freire é um treinador que aprecio. Ele faz bons trabalhos, mas espero conseguir contrariar quando é meu adversário”, destaca.