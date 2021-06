Ângelo Neto volta a Portugal para reforçar o Casa Pia

Ângelo Neto está de volta a Portugal, agora para representar o Casa Pia. O médio brasileiro, de 29 anos, que jogou no nosso país entre 2016 e 2019, então com a camisola do Moreirense, é reforço dos gansos para a próxima temporada.





"Estou muito feliz por voltar a Portugal, onde eu e a minha família nos sentimos em casa. Temos tudo para fazer uma grande época no Casa Pia", afirmou, citado pelos meios oficiais do clube lisboeta.Neto representou o São Caetano na última época, depois de já ter passado pelo Juventude, também do Brasil, e pelo Al-Fayha, da Arábia Saudita. Formado no Grémio Barueri, jogou ainda ao serviço de Linense, Iraty, Penapolense e América-RN.O médio canarinho é o terceiro reforço do Casa Pia para 2021/22, depois do defesa-central Vasco Fernandes (ex-Chaves) e do lateral-esquerdo Leonardo Lelo (ex-Portimonense).