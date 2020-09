Arghus Bordignon é reforço do Casa Pia

Arghus Bordignon foi oficializado na terça-feira como reforço do Casa Pia para a temporada 2020/2021, chegando aos gansos proveniente da Académica.





O defesa brasileiro vai representar o terceiro clube em Portugal, depois de ter alinhado também pelo Sp. Braga, tendo disputado 11 jogos pela equipa principal na temporada 2015/2016. Na época passada, pela Briosa, o futebolista, de 32 anos, esteve em 16 encontros e apontou 1 golo.Já com experiência no futebol internacional, Arghus é mais uma peça de Filipe Martins para o setor defensivo, a poucos dias da estreia dos lisboetas na 2.ª Liga, que acontece no próximo domingo frente ao Leixões, no Estádio do Mar, em partida agendada para as 16 horas.