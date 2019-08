O Casa Pia, da II Liga, garantiu hoje o empréstimo por parte do Boavista do futebolista ucraniano Jeka, de 21 anos, que está em Portugal há quatro anos e pretende afirmar-se no clube lisboeta.





"Só quero afirmar-me, ajudar o Casa Pia, desenvolver o meu futebol e marcar golos. A minha principal característica é a velocidade, e 'ler' o jogo e antecipar-me", disse Jeka e, declarações ao 'site' do seu novo clube.

O avançado ucraniano chegou a Portugal em 2016 para jogar nos juniores do Fátima e transferiu-se para o Boavista na época 2018/19.