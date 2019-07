Brasileiro Rodrigo Dantas regressa a Portugal para representar o Casa Pia

O médio brasileiro Rodrigo Dantas vai atuar no Casa Pia na temporada 2019/2020, depois de ter representado o Madureira, do Brasil, anunciou hoje o recém-promovido à segunda liga portuguesa de futebol."Estou muito feliz por estar de volta. Era mesmo o que eu queria. Estava a jogar no Madureira, lá do Brasil, mas o tempo que passei em Portugal foi muito marcante. Tive propostas para continuar lá, mas achei que estava na hora de regressar e de voltar a ser feliz aqui [em Portugal]", referiu o futebolista, de 29 anos, segundo nota do clube.O reforço da equipa vencedora do Campeonato de Portugal confessou mesmo que "estava à espera do Casa Pia", depois de ter representado clubes portugueses como o Estoril Praia, Belenenses, Varzim e Fátima.O Casa Pia, orientado por Luís Loureiro, estreia-se no segundo escalão no reduto do Farense.