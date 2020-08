Bruno Sousa é reforço do Casa Pia para a próxima temporada. O lateral-direito, de 24 anos, chega proveniente do Praiense e assina um contrato válido para a próxima temporada, com mais uma de opção.





Na última época, Bruno Sousa impressionou ao serviço da formação açoriana, sendo considerado um dos melhores jogadores do Campeonato de Portugal. Com 25 jogos realizados e um golo apontado, o lateral foi uma das peças-chave na caminhada da turma insular.Agora, sobe à 2.ª Liga e dá um passo em frente na carreira. Formado no P. Ferreira, clube onde se estreou também como profissional, Bruno Sousa conta também com passagens por Gondomar e Aves [sub-23].