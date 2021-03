Bruno Sousa: «Moralizados para trazer os três pontos»

Bruno Sousa voltou a jogar ao fim de um mês, no jogo com a UD Oliveirense, e ajudou o Casa Pia a vencer por 2-0 com um golo importante, mais ainda por ter sido fulcral para os três pontos. "Já vinha a trabalhar para isto e estava à procura da minha oportunidade. Em relação ao golo, foi importante, mas o mais importante foram os três pontos", afirmou o lateral-direito, de 24 anos, na antevisão ao jogo frente ao FC Porto B.





O jovem defesa perspetiva uma partida complicada mas garante que os gansos vão tentar arrancar pontos nesta viagem ao norte: "Vai haver muita entrega e ambição. Será um jogo muito difícil, como todos na 2ª Liga, até porque o FC Porto B precisa urgentemente de pontos. Tem jovens de muita qualidade e vai ser difícil mas estamos moralizados para trazer os três pontos.""A vitória no último jogo foi muito importante porque os resultados não estavam a aparecer. Quebrámos essa série e foi importante para os níveis da equipa subirem", atirou ainda Bruno Sousa.Para este jogo com o FC Porto B, o técnico Filipe Martins não poderá contar com Christian, castigado, e com os lesionados Arghus e Miguel Tavares.