Caio Marcelo chega para reforçar defesa do Casa Pia

Caio Marcelo, de 21 anos, é o mais recente reforço do Casa Pia, com o jogador brasileiro a chegar para a zona central da defesa, revelou esta terça-feira o clube lisboeta."O central aposta no Casa Pia para primeira aventura na Europa depois de ter jogado no Vasco da Gama e de, na última época, ter representado o Orlando Pirates, emblema da África do Sul", indica a nota do clube vencedor do Campeonato de Portugal.Caio jogou nos escalões de formação do Nova Iguaçu e do Vasco da Gama, antes de se transferir na última época para os Orlando Pirates, da África do Sul."Evoluí muito lá, como atleta. O futebol era muito físico, tinha muita força e muito pulmão, mas a adaptação foi complicada. Não falava a língua, logo aí há uma grande barreira. Depois comecei a falar um pouco de inglês, mas não é a mesma coisa. Essa foi uma das razões de querer vir para Portugal e para o Casa Pia", justificou.O Casa Pia, orientado por Luís Loureiro, garantiu na última temporada a subida à 2ª Liga, e na primeira jornada defrontará fora o Farense.