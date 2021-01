Campeão brasileiro no Flamengo de Jorge Jesus assina pelo Casa Pia

O defesa central Matheus Dantas, campeão brasileiro pelo Flamengo sob o comando de Jorge Jesus, é o primeiro reforço de inverno do Casa Pia, anunciou esta segunda-feira o emblema da Segunda Liga.

O jogador de 22 anos, natural de Campo Grande, alinhou em 2019 um total de 139 minutos pelo emblema do Rio de Janeiro, divididos por dois jogos, um para o Brasileirão e outro para o campeonato carioca, ambos sob a orientação do treinador Abel Braga.

Embora, nessa temporada, nunca tenha sido opção para Jorge Jesus, agora ao serviço do Benfica, Matheus Dantas era convocado regulamente na ponta final do campeonato, constando da ficha de jogo em oito ocasiões.

Já em 2020, fez a sua primeira aparição no onze inicial, sob a égide do treinador português diante do Cabofriense, (vitória, por 4-1), em 29 de fevereiro, na primeira jornada da segunda volta do Grupo A do campeonato carioca.

Matheus Dantas estava atualmente ao serviço do Oeste, da série B, onde realizou sete encontros, entre 21 de agosto e 20 de outubro 2020, num total de 629 minutos.