Carlitos, Kikas e Jean Vítor já regressaram ao trabalho no Estádio Pina Manique. O defesa e os dois médios prolongaram o período de férias e, já com contrato renovado para a próxima temporada, juntaram-se ao grupo orientado por Luís Loureiro no treino deste domingo.





Refira-se que os gansos realizaram um jogo-treino com a equipa de juniores com o objetivo de os jogadores assimilarem processos. O primeiro encontro oficial está marcado para o dia 28, frente ao Vilafranquense, em Mafra, e diz respeito à 1ª fase da Allianz Cup.