Casa Pia aprova contas de 2019 e legitima novo investidor da SDUQ

O Casa Pia aprovou hoje, por maioria, o relatório e contas do exercício em 31 de dezembro de 2019 e legitimou o novo investidor da SDUQ (Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas), cuja administração prefere ainda não divulgar.

Nesta Assembleia-Geral, realizada por videoconferência e que contou com a participação de 35 associados, além da 'luz verde' dada ao documento de 2019, foram ainda abordadas as contas referentes ao primeiro semestre de 2020, bem como as alterações às regras de aprovação das contas no exercício de 2020.

O ponto forte desta Assembleia-Geral foi e legitimação do novo investidor da SDUQ, que já planificou a atual temporada e permitiu a contratação do treinador Filipe Martins bem como a entrada de diversos jogadores, entre os quais Jefferson, lateral-esquerdo brasileiro que em Portugal já representou o Estoril Praia, o Sporting e o Sporting de Braga.

Na sequência desta aprovação, os 'gansos' deverão divulgar nos próximos dias a origem e o nome deste investidor.