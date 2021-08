O Casa Pia venceu este sábado o Benfica B por 4-2, em jogo a contar para a quarta jornada da 2.ª Liga.





Leonardo Lelo anotou o primeiro golo da partida aos cinco minutos. O Benfica B ainda conseguiu o empate por Henrique Araújo aos 15 minutos mas o hat-trick apontado por Godwin (30', 55' e 74') sentenciou a partida em Pina Manique. Pedro Ganchas ainda reduziu a desvantagem para os encarnados já no tempo de compensação do encontro mas sem efeitos no resultado final.As duas equipas vinham de resultados distintos, o Benfica B só contava com vitórias nos jogos realizados na 2.ª Liga enquanto o Casa Pia vinha de uma derrota frente ao Penafiel.Com este triunfo, o Casa Pia passou a somar seis pontos subindo provisoriamente no sétimo lugar, enquanto o Benfica B sofreu a primeira derrota mas mantém provisoriamente o primeiro lugar com nove pontos.