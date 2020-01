Casa Pia contrata avançado ao Olympiacos

O Casa Pia anunciou esta quinta-feira a contratação do avançado grego Alexandros Voilis para reforçar o ataque da equipa da 2.ª Liga.

O avançado de 19 anos, contratado por empréstimo ao Olympiacos até final da presente época, chega da equipa de sub-19 helénica e disse estar "muito feliz" pela aposta que os 'gansos' fizeram para que viesse para Portugal.

"Sou ponta-de-lança e estou muito feliz por estar aqui. Espero poder ajudar a equipa a ficar na 2.ª Liga e quero dizer um grande muito obrigado ao Casa Pia por acreditar em mim", afirmou o reforço grego, que vai envergar a camisola número 19.

Voilis é internacional Sub-16, Sub-17, Sub-18 e Sub-19 pela Grécia e foi o melhor marcador do campeonato grego Sub-19 nas últimas três épocas. O jovem disputou três jogos pela equipa profissional do Olympiacos na Taça da Grécia da temporada passada e no seu país é apontado como um jogador às portas da seleção sub-21.

Com a chegada de Alexandros Voilis sobe para dois o número de reforços contratados pelo Casa Pia neste mercado de inverno, depois de também ter anunciado, esta quinta-feira, a chegada do defesa esquerdo Tiago André.

O Casa Pia é atualmente o penúltimo classificado da 2.ª Liga, com oito pontos e apenas duas vitórias em 16 jogos. A equipa lisboeta é orientada por Ricardo Peres, que é já o terceiro técnico a ocupar o lugar esta época, depois de Luís Loureiro e Rui Duarte.